香港四议员交还办公室撤出立法会 称补选卷土重来

（联合早报网讯）香港四名因宣誓案而丧失议员资格的姚松炎、罗冠聪、刘小丽及梁国雄，需在今日（28日）5时前交还立法会议员办公室，离开立法会。四人将宣读声明，批评人大释法及政府粗暴褫夺议员资格。

香港明报报道，被撤销议员资格的姚松炎、罗冠聪、刘小丽、梁国雄交还立法会议员办公室的限期今日届满，四人已分别清空办公室，并向秘书处交还议员及助理的证件，无法再自由出入立法会楼层。

下午4时许，DQ四子在一众民主派立法会议员声援下，拉着横额步出立法会。罗冠聪表示，“政府可能DQ我们，但不可能DQ市民对我们的支持”，他批评“昨日的宣誓，违反明日释的法”是不合理的，虽失去议席但赢得市民更大支持，又指过去9个月的议会工作取得成果，揭露政府的不义，今天DQ四子是昂首步出立法会。不论他们是否议员，未来都会继续与市民并肩作战，真诚为市民服务。

4人于去年10月12日的立法会就职宣誓的表现，被高等法院裁定不符合宣誓要求，自去年10月12日起丧失议员资格。在7月14日法庭宣布判决当日，立法会已去信要求他们于两星期内，即今午5时前，收拾办公室物品离开。另外，四人须于原讼庭裁决28日内，决定是否申请上诉。倘4人无采取行动，例如向法院申请暂缓令，立法会秘书长须按立法会条例，在裁决后21日内刊宪宣布议席悬空，等候政府安排补选。

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