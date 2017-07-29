尼莎暴风圈上午触陆 中心将在台湾花莲登陆

（联合早报网讯）台湾中央气象局指出，台风尼莎目前中心位置在花莲东南方约270公里的海面上，正以每小时18公里速度，向西北转西北西进行，预计今天下午到晚风雨最剧烈，且因太平洋高压减弱，台风路径往北修，预估今晚会在花莲登陆，东半部首当其冲。

台湾联合报报道，气象预报员张承传表示，尼莎暴风圈今天上午已接触陆地，由于高压减弱，台风路径往北修正，预计今天将于花莲登陆，请民众做好防台准备。

目前尼莎7级风暴风半径180公里，10级风暴风半径60公里，气象局预估，根据降雨分析，以东部、北部、中南部为顺序，雨量会从东部开始往西半部逐渐增多；风力方面，宜兰、花莲阵风从7、8级到9级，兰屿、绿岛有13级，中午过后北部会有9到10级阵风。

雨量会集中在台湾东半部和南部山区，有机会出现大豪雨跟超大豪雨，提醒民众台风正在接近，尤其是今天下午到夜晚是风雨最强的时段，要做好防灾准备。另外，东沙岛附近有热带低气压，预计明天有可能会被牵引尼莎台风牵引，影响南部风雨。

台气象局发布豪雨特报，今天宜兰、花莲、台东、高屏山区有局部大豪雨或超大豪雨；宜兰、花莲、台东、屏东平地及台南、嘉义、南投山区有局部豪雨或大豪雨；南投、嘉义、台南、高雄平地、彰化、云林地区及台中以北山区有局部大雨或豪雨；其他地区及澎湖有局部大雨发生的机率。请注意坍方、落石、土石流及山洪爆发，沿海低洼地区请慎防淹水，民众应避免进入山区及河川活动。

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