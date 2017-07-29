澳门富豪吴立胜贿赂联合国官员罪名成立

（联合早报网讯）一名澳门房地产开发商人被判贿赂罪名成立，他被指控试图通过行贿赢得一个在澳门建设联合国会议中心的房产项目。

彭博社报道，本月27日在曼哈顿一个法庭，陪审团认为中国富豪、房地产开发商人吴立胜所有被指控的罪名全部成立，这也是联合国自本世纪初石油换食品计划腐败案以来最大一宗的腐败丑闻。检方指控称，吴立胜向前联合国大会主席John Ashe等官员输送了数十万美元的贿赂。

在这起庭审长达一个月的案件审理过程中，走上证人席的包括50岁的Francis Lorenzo，联合国外交官之一，Lorenzo承认收受了贿赂。他还告诉陪审员说，吴立胜希望为一年一度的联合国发展中国家经济合作会议建设一个永久性会址。

Lorenzo是多米尼加共和国前驻联合国大使，他说该项目从2010年开始持续了五年。Lorenzo表示认罪，并同意与政府合作希望换取宽大处理。

吴立胜的律师声称这些资金并非贿赂。相反，吴立胜是想要支持这个项目，他认为这是一个他和联合国之间的公私合营项目。

检方则表示，吴立胜的计划是想要通过免费建设会议中心，提升相关地块的价值，他想要在这些地块上建设公寓、办公楼、赌场和酒店。吴立胜和其他涉案人士在会议中心建成之前就被逮捕。

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