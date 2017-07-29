东航联合达美对法荷航进行战略投资入股

（联合早报网讯）中国东方航空集团公司日前携手美国达美航空公司及法荷航空集团三方共同宣布，东航集团和达美航空将对法荷航进行战略投资入股。

新华社报道，东航集团通过海外全资子公司及东航股份公司分别与法荷航签署《股份认购协议》和《市场合作协议》，东航集团下属海外全资子公司将在当前确认的交易框架下参与法荷航的定向增发，出资约3.75亿欧元，持有法荷航约10%的股权，并向法荷航委派一名董事。

2015年9月，以4.5亿美元战略入股东航的达美航空以同等的投资规模及投资架构共同投资，认购法荷航约10%的股权，并向法荷航委派一名董事。

本次股权交易是东航集团迄今为止最大一笔战略投资。同时，作为中国、美国、欧洲的三家实力出众的大型航空公司，东航、达美、法荷航将在原有“天合联盟”合作基础上，进一步紧密合作，以股权合作为纽带，以业务合作为载体，携手共进，优势互补，形成覆盖全球的航线网络，将会重塑全球航空合作的新格局。

谈及本次东航战略入股法荷航的合作前景，东航集团董事长、党组书记刘绍勇表示，东航、法荷航、达美三家全球知名航企在历史上已经建立了良好的合作关系，为本次东航战略入股法荷航奠定了坚实基础。

他说，通过本次“股权+业务”的合作升级和深化，期待东航、法荷航、达美三方能够在全球范围内形成更加紧密的战略合作伙伴关系，同时将和南航、大韩航、俄航等联盟成员一起，为中欧之间、中美之间以及全球的旅客提供更加便捷、更加丰富和更具品质的航空旅行服务。



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