中央美院因葛宇路违反校纪校规给予其记过处分

（联合早报网讯）日前，一条以自己名字命名的道路——“葛宇路”蹿升为网红，引发热议。事件源于一位叫葛宇路的学生在地图上找到一条空白路段，并贴上自制的“葛宇路”路牌。随后，高德地图等导航软件收录了这条道路，并将这条无名的道路以“葛宇路”命名。目前，这块非法设立的路牌已被拆除。葛宇路所在的中央美术学院也对其给予记过处分。

据中央美院网站发布的文件表示，葛宇路同学违反校纪校规，根据《普通高等学校学生管理规定》、《中央美术学院学生违纪处分条例》等规定，结合相关院系和部门提供的事实材料和处理建议，经学校合议研究，决定给予相应违纪处分。

另据千龙网报道，这条现实中的“葛宇路”位于北京朝阳区百子湾路和百子湾南二路之间，东西走向，将苹果社区分为北区和南区两部分。

对于“无名路”是否可私自命名，记者了解到，道路命名的权属，归于民政部门和规划委员会。民政部《地名管理条例实施细则》第十二条明确指出，“地名的命名、更名由地名管理部门负责承办。”

目前，这块非法设立的路牌已被拆除。“葛宇路”也恢复原名“百子湾南一路”，并且在路口两端设立了四块路牌。

“葛宇路”事件引发热议后，一些市民也纷纷反映自家附近的“无名路”。对此，北京朝阳区交通委相关负责人表示，近期“葛宇路”问题反映出道路存在路名标识缺失等交通设施不完善的情况，朝阳规划、交通委（市政）、交管等多部门将联合对现况道路进行排查，梳理汇总道路命名、路名牌等交通标志标线以及其它交通设施设置情况，对“无名路”及交通设施不完善的道路统一按规范标准进行排查，形成台账，并进一步完善。

该负责人还称，“葛宇路”问题反映了群众参与社会治理的愿望和活力，朝阳区政府将发动各方共建共治共享，让政府提供的公共服务精准对接人民群众的切身需求，最终使市民的出行权益得到更好保障，进一步“缝出”城市治理的“匀细线脚”。

免费试阅14天