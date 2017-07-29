上半年中国抽检畜禽产品合格率99.67%

（联合早报网讯）中国农业部今天（29人）透露，上半年，农业部抽检猪肉、鸡蛋、牛奶等畜禽产品4264批次，检测了14类70种药物残留，合格4250批次，合格率99.67%。

中新社报道，2017年上半年，中国持续强化兽用抗菌药专项整治，防范兽药残留超标风险，有效保障了动物源性食品安全。各级兽医部门累计出动执法人员18.82万人次，检查兽药生产经营单位20.11万个次，查扣违法兽用抗菌药物12.97吨，查处违法行为1420起，移送司法机关四起，取缔无证经营企业57个，吊销兽药经营许可证28个。通过组织实施兽药质量、兽药残留和细菌耐药性三个监测计划，抽检兽药产品7484批次，合格7225批次，合格率96.54%。

此外，中国农业部还加快推进动物源细菌耐药控制，印发了《全国遏制动物源细菌耐药行动计划（2017-2020年）》，成立全国兽药残留与耐药性控制专家委员会，组织实施动物源细菌耐药性监测工作，监测生猪、家禽、奶牛等动物饲养场主要细菌的耐药情况。

为实现兽药监管的精准化和便捷化，中国农业部正大力推进国家兽药基础数据信息平台建设，完善国家兽药基础数据信息平台，目前已经实现兽药生产企业和兽药产品“二维码”追溯“两个全覆盖”。农业部公布的数据显示，兽药“二维码”追溯监管已初显成效，上半年抽检发现了261批不确认假兽药，较去年同期的611批假兽药，同比下降57.28%。

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