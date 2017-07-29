黄河发生罕见“揭河底”现象

（联合早报网讯）中国的“母亲河”黄河在最近一场洪水过后，出现了罕见的“揭河底”现象。黄河水利委员会29日透露，7月28日10时，黄河小北干流合阳段出现“揭河底”现象。

中新社报道，所谓“揭河底”，直观表现为“河水将河底泥土大块掀起，像土墙一样立于水中，然后推倒、打散”，一般发生在洪峰之后的落水期。7月27日凌晨1时06分，黄河出现2017年第1号洪水，黄河龙门水文站测得洪峰流量为6010立方米每秒。

黄河水利委员会称，上述这一罕见现象被正在巡堤的黄委陕西河务局职工观测到。本次“揭河底”现象发生在主河槽内，对附近河道整治工程没有影响。

据黄河水利科学研究院高级工程师李军华介绍，“揭河底”现象是由黄河高含沙水流运动引发的独特的河床演变现象，主要发生在黄河中游禹门口至潼关河段。它是在一定的河床边界条件下，遇到适宜的高含沙洪水时，对河床产生的剧烈集中冲刷现象。“揭河底”冲刷的强烈塑槽作用，一定程度上可以改善河道形态、恢复主槽过洪能力、提高洪水挟沙能力。

黄河是中华文明最主要的发源地，中国人称其为“母亲河”。

黄河水利委员会资料显示，位于山陕交界处的黄河小北干流河段上一次发生“揭河底”现象是在2002年。

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