尼莎台风袭台 全台近50万户曾停电抢修中

（联合早报网讯）尼莎台风袭台，造成各地灾情，据台电公司最新统计，截至今（30）日上午8时止，全台累积曾有49万4083户停电。目前已修复31万5491户，尚有17万8592户未复电。

据联合新闻网报道，主要停电地区为，宜兰县13万6059户、苗栗县1万1002户、新竹市6573户、新北市6267户、桃园市6121户、屏东县5623户。

台电指出，此次停电灾情主要集中在宜兰县及屏东县；据台电落雷监测资料，屏东县一天内落雷近千次，豪雨和雷击导致10余条馈线跳脱，造成屏东县一度逾3万户停电。另台风昨晚从宜兰苏澳镇登陆，为宜兰带来强风豪雨，台湾北部受影响程度提高，宜兰主要集中在五结乡、壮围乡、苏澳镇等地；屏东县主要集中在佳冬乡、林边乡、枋寮乡等地。

台电表示，由于台风风速过大，昨晚核二厂厂区实际测量的平均风速达12级风，因此核二厂运转中的1号机，依照防台操作规定，昨晚8时17分开始逐渐降载至35%左右的出力。另因位于花莲的民营和平电厂两条自备输电线同时故障，导致两部发电机同时跳脱，需待今日天亮后和平电厂派员巡视检查。

面对尼莎台风直扑，台电不敢松懈，昨日总计投入近700名人力、377台车辆以及181台机具，全面投入抢修。针对台风造成的停电事故，台电复电程序将采供电枢纽变电所、主干线，再到分歧线的原则来积极抢修，并优先修复捷运、火车、自来水及电话通信等公用设施，台电强调，抢修进度会受到停电范围、交通路况、风雨情况等影响，遇到停电未能复电状况，吁请民众多多体谅。

台电提醒，台风夹带的豪雨易使大楼地下配电室淹水影响抢修，请民众加强防范地下室淹水，若发生停电事故，请民众多利用台电网站于台风期间开设的“台风停复电资讯”专区输入停电地址、停电状况等，查询或通报停电资讯，尽量将台电“1911”客服专线，留给无法使用网络或习惯打电话的民众。

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