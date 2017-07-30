专家：女教师日本失联 最大疑点入住阿寒湖

（联合早报网讯）福建小学女教师危秋洁7月22日独自在北海道旅游时失踪，该事件引起了中国社会与日本社会极大的关注。

据法制晚报报道援引北海道新闻的报道称，危秋洁的父亲危华先已于28日晚飞抵北海道，在当地警方陪同下到危秋洁曾在札幌中央区住过的旅馆发现了一封她留给家人的道别信，信中她向诉说了自己的烦恼并感谢父母的养育之恩。

此外，据法制晚报报道，北海道警方经过调查，发现秋洁于22日晚7时半许，临时入住了阿寒湖的一家酒店，并在23日早上7时半许一个人离开酒店，搭乘了当天8时开航的环湖游船，之后不知去向。

日本亚洲通讯社社长徐静波表示，危秋洁为何撒谎去了阿寒湖成为最大疑点。她可能搭乘了中国人的车辆前往阿寒湖，可通过查找微信寻找线索。

秋洁早在6月1日，就预约了北海道所有入住的酒店，也就是说，她根本就没有去阿寒湖的计划，因为阿寒湖实在太偏，没有私家车没法玩。由此看来，秋洁是临时决定去阿寒湖，而且为了不让家里人担心，隐瞒了自己去阿寒湖的行踪。

徐静波说，他与一位经常开车跑富良野与阿寒湖的中国人旅行社社长聊天得知，假如秋洁真的是到了富良野，那么，她只能是搭乘别人的车去阿寒湖，而且她很信赖这位愿意带她去的司机，很可能是中国人，因为她没有抵御住这一种明知要过夜而且又是去陌生偏僻地方的诱惑，作为一个女孩子，这很需要勇气。

然而，警方发现秋洁是一个人到前台办理入住手续的。第二天上午离开时，也是一个人，并没有其他人相伴。

免费试阅14天