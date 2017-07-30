台风袭台湾 长荣取消42航班影响近万人 

（联合早报网讯）据中时电子报报道，因尼莎台风袭击台湾，台湾长荣航空29日部分航班因风雨取消及延误外，原预计30日上午台风离台后即可陆续恢复正常营运，但因30日全台宣布停班、停课，至30日凌晨4点前，已有500多位空服组员依法申请天灾假，致使派遣人数不足，长荣航空虽已尽全力调整人力，但仍取消42个来回航班，影响近万名旅客。

长荣航空已经启动应变措施，让冲击降至最低，除对于受到影响的近万名旅客深表歉意外，同时也对本日出勤的空、地勤同仁表达感谢之意，今天出发的旅客务必先到长荣航空官网查询。

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