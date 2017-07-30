中国台风蓝色预警：双台风连登福建 南方四省大暴雨

（联合早报网讯）据中国气象局消息，中国中央气象台7月30日10时发布台风蓝色预警：今年第9号台风“纳沙”已于今天（30日）上午10点钟在福建省永泰县市境内减弱为热带风暴级，其中心位于北纬25.9度、东经118.8度，中心附近最大风力有9级（23米/秒），中心最低气压为986百帕。

预计，“纳沙”将以每小时15-20公里的速度向西偏北转偏北方向移动，强度继续减弱，将于30日傍晚前后在福建境内减弱为热带低压，31日下午移入江西东部地区。

另外，今年第10号台风“海棠”的中心今天（30日）上午10点钟位于台湾鹅銮鼻西南方大约230公里的南海东北部海面上，就是北纬20.2度、东经119.6度，中心附近最大风力有8级（20米/秒），中心最低气压为992百帕，七级风圈半径100-150公里。

预计，“海棠”将以每小时30公里左右的速度向东北转偏北方向移动，强度将有所加强，30日晚上登陆台湾南部沿海后，将于31日早晨在福建霞浦到晋江一带沿海再次登陆（热带低压或热带风暴级，7-8级，15-20米/秒）。登陆福建后，强度迅速减弱，31日晚上将与台风“纳沙”减弱后的残余环流合并北上。

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