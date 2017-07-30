万科集团与中国节能达成战略合作

（联合早报网讯）中国万科企业股份有限公司与中国节能环保集团公司，29日在北京签署战略合作协议。双方一致同意，积极探讨灵活多样、不同层面的合作模式，以满足不同条件的市场需要。未来，双方将以先进的理念和模式，开展全方位、多层次的深入合作，共同开发我国新型城镇和特色小镇建设的广阔市场。

据中新网报道，中国节能王彤宙总经理在签约仪式上公布了六项具体合作内容：中国节能为双方将共同打造一个合作平台，为合作区域提供规划设计和技术服务；双方将共同建立符合能源节约和绿色发展理念的区域能源综合利用系统；共同为合作区域提供水资源综合利用保障服务；共同建立合作区域固废等废弃物处理及综合利用的新机制；共同打造最先进水平的、具有典型示范效应的绿色智慧社区；共同打造健康休闲、安全宜居、包容可持续的城市与社区示范项目，并在全国范围推广。

万科集团董事会主席、首席执行官郁亮表示，中国节能的绿色环保技术是一个完整的系统，既可以对应到终端建筑，社区级技术应用，也可以对应到小镇级开发的技术体系，这种全方位、多层次的技术系统和万科集团的各类开发项目有诸多结合点。

中国节能董事长刘大山表示，大型项目特别是特色小镇，由多业态、多内容组成，需要结合自然、人文、产业资源、地貌、气候、人文环境等做全面考评。绿色是国家倡导的方向，也是此次中国节能和万科集团合作的方向，有利于把生态文明理念全面融入城市建设的全过程和各领域。

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