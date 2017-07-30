香港逾一成高中生没有梦想 团体建议透过休学年了解自己

（联合早报网讯）香港青年协会青年研究中心成立的“青年创研库”，在6月至7月期间，进行了一项有关高中生对休学年取态的调查，了解他们对人生目标的看法，当中有逾一成人表示自己没有梦想，主要原因包括不认识自己的能力、未发掘到个人兴趣等。另外亦有近57%的人虽表示自己有梦想，但当中不足一半人有信心实现梦想。

据香港01新闻网报道，这次调查以问卷形式，访问了905位中四至中六学生，亦进行了共七场聚焦小组讨论，当中五场针对学生，两场则针对家长。有受访学生坦言没有梦想，暂时只希望能考好DSE，如愿入读大学，亦有学生表示对未来感到迷惘。

近年有人提倡休学年，即指学生腾空三个月至一年时间，以旅游或工作等方式追求个人梦想或体验生活。香港中文大学学生事务处处长梁汝照指出，休学年有助学生了解自身的长处及短处，并改善待人接物技巧，有助个人成长及发展。

受访高中生当中，有近一半人没有听过休学年，可见休学年在香港尚未普及。但逾七成半人表示，若然中学推行休学年计划，自己会考虑参加，主要原因为认同休学年能扩阔视野、提升独立能力、有助寻找人生目标等，当中分別有77%及63%的人，会选择於休学期间旅行或进行交流及体验，而最理想的休学时期则是中六毕业后。有受访专家表示，中六毕业后可以让学生有一段缓冲期，思考人生目标，对成绩稍逊或对读书感迷惘的学生有一定帮助。

调查中只有约5%的高中生表示不会考虑休学，主要原因为不想延误学习。港青协指出，不少学生因家人不支持、欠缺资金及担心影响就业等因素，而放弃参与休学年。至于17名受访家长中，大部人都对休学年有正面评价，认为休学年有助子女增广见闻，了解自己的专长及兴趣，亦可有足够时间考虑大学选科，惟有人担心子女“输在起跑线上”，比同龄的人晚一年毕业，亦担心学校在原校升学或留位等方面的配套及支援不足。

在香港理工大学就读旅游相关科目、刚刚毕业的冯键麟现时正在日本休学，在当地做兼职及学习日文。他认为香港的教育只针对学术知识，但其他方面如待人事物等的培训则有所不足，又指出香港的生活节奏过于急促，令学生甚少有机会停下来思考前路。对于到日本休学，他则认为非常值得。

青年创研库“教育与创新”组別成员叶梓聪建议当局设立休学年先导计划，由有举办类似休学年计划的机构作试点，加上校方的辅导组提供指导，并为参与休学年计划的学生提供资助。另一成员陈浩庭则建议中学及大专院校设立保留学席的相关措施，令学生不必担心休学年后的升学问题。

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