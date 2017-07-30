苹果：收到要求，在中国移除了一些不符合规范的VPN应用

（联合早报网讯）7月30日，苹果中国公司回应中国区App Store（应用商店）下架 VPN 应用一事。“我们已经收到要求，在中国移除一些不符合规范的 VPN app。这些 app 在其他市场的运营则不受影响。”苹果中国公司在一份声明中称。

据澎湃新闻报道，苹果中国称，称今年年初，工信部出台了相关通知，要求所有提供 VPN 服务的开发者必须从主管部门获得经营资质。

日前海外媒体报道称，苹果公司已经从中国区 App Store 中下架了所有主要的 VPN 应用。一家名为ExpressVPN的VPN应用在其官方博客中提到，包括 ExpressVPN 在内的所有主要 VPN 应用程序以及在苹果中国应用商店内下架。

不过，ExpressVPN 公司表示，他们的 App 依然适用于中国以外的全球用户。

中国加强对VPN清理整顿已经有一段时间。7月25日，针对“个别中国境内的VPN供应商已经停止运作”一事，工业和信息化部新闻发言人、总工程师张峰在当天的国新办例行发布会上称，主要是对那些无证经营的、不符合规范的进行清理。对于依法依规的企业和个人是不受影响的。

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