台湾审计部报告 17艘军舰仍用含毒防污漆

（联合早报网讯）台湾审计部上周公布2016年度中央政府总决算审核报告，报告中发现海军有17艘主力军舰，还在使用含有毒性的防污漆，使用无毒无污染防污漆的仅有基隆舰、磐石舰及沱江舰等三艘。

据台湾自由时报消息，台海军司令部今天指出，目前一级舰计17艘（成功级舰八艘、康定级舰六艘及基隆级舰三艘）因后续规划其寿期达15年以上，具有投资效益，配合于入坞级厂级维修或大修工程期间，完成更换无污染型防污漆，尔后接替舰船于新造期间即管制使用无污染防污漆。

审计部在决算报告中指出，全球船舶界自1980年代开始重视防污漆的环保问题，国际海事组织于2001年10月通过“国际控制船舶有害之防污系统公约”，自2003年起，禁止各国船舶使用对海洋生物有较大毒性的三丁基锡（TBT）防污漆。

审计部表示，海军造船发展中心于2013年1月24日“舰船防蚀工程规划与效益之探讨纳入兵力整建计划之可行性评估”报告，结论建议海军应实施验证及建立无污染型防污漆船舰涂装系统更新时间表，以减少车叶水下清洁成本、避免相关机械零件损耗及确保船舰妥善等。

审计部说，鉴于使用无污染型防污漆之船舶已日益普遍，且具有降低维修成本及符合降低海洋污染之国际环保潮流等效益，已函请海军司令部研酌舰艇改采无污染型防污漆，并妥为处理。

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