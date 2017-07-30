受访学者：阅兵向外界发出信号勿低估中国的决心

（联合早报网讯）中共总书记、中央军委主席习近平今天在内蒙古朱日和训练基地举行“沙场阅兵”以庆祝解放军建军90周年，他也要求军队对党忠诚，并对内发出中国“强起来”的信号，对外展示威慑力。

来自陆上作战、信息作战、特种作战、综合保障、反恐维稳、战略打击等九个作战群的1万2000名士兵和600多台装备参加了阅兵。这是继1981年邓小平进行华北军事大演习阅兵后，军队时隔36年再次在天安门以外地区举行野外阅兵。这也是这是新中国成立后，解放军首次以配合“八一”建军节进行盛大阅兵，以往的阅兵更多是配合国庆日举行。

据新华社报道，习近平穿着迷彩服，对参与阅兵的1万2000名士兵表示，中国军队“有信心、有能力打败一切来犯之敌”。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院副教授李明江接受《联合早报》访问时指出，从朝鲜半岛、东海、台湾海峡、南中国海到印度，中国近年面临来自周边的诸多安全挑战，这些挑战目前并没有缓和的明显迹象。

他说：“在这背景下，沙场阅兵和习近平政治上的宣誓，向外界传递的信息是：在国防、安全方面，任何国家不要低估中国的决心和意志。在处理与中国有矛盾的地区安全问题上，其他国家要更多地照顾到中国的利益。”

习近平也强调，要把中国军队建设成为世界一流军队，并要求军队“坚定不移坚持党对军队绝对领导的根本原则和制度，永远听党的话、跟党走，党指向哪里、就打到哪里”。

习近平在2015年宣布裁军30万，并逐步推动规模和范围史无前例的国防和军队改革，如成立陆军领导机构、火箭军、战略支援部队的成立，实现从七大军区到五大战区的转变，调整军委机关15个职能部门等，目的是提高军队的现代化和联合作战能力。此次阅兵展示了军改实施一年多以来的成果。

李明江说：“这次阅兵显示国家对军队和军队建设的重视，这有助于促进军改，对军方官兵也是很大的激励。”

北京航空航天大学教授王湘穗受访时指出，邓小平在1981年在华北军事大演习后阅兵时，他只是军队最高领导人而不是国家最高领导人，那次阅兵属于军队级，而本次阅兵属于国家级，级别更高。

他也指出，此次阅兵由中部战区统一指挥，展示军改后陆海空军、火箭军以及武警的联合指挥能力。

外界也注意到，本次阅兵中，部队应答的口号也从传统上的“首长好”，改为“主席好”——这也是本月初习近平习在香港检阅驻港部队时，官兵的回应方式。中国官媒对此解释，这是因为军委主席负责制是中国宪法明文规定的一种特别重要的制度，在阅兵的时候，官兵喊“主席好”，更能突出军委主席的重要身份以及全军官兵听从指挥的态度和意志。

此次阅兵凸显沙场特色，所有曲目均为播放录音，不安排军乐团、合唱队，也无群众性观摩。标兵也不再穿礼服，代之以迷彩服，就位方式则以跑步取代踢正步。（《联合早报》北京特派员游润恬报道）

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