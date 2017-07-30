央视阅兵画面远景出现台湾“总统府”

（联合早报网讯）中国人民解放军今天在内蒙古朱日和训练基地进行“沙场阅兵”仪式，大陆官媒央视报道该新闻的画面中，远处出现貌似台湾总统府的建筑，引起关注。台湾总统府对此批评说，对岸此举是具有针对性的威胁、挑衅，不是负责任的做法。

综合台媒等报道，央视播出阅兵仪式开始前的场地介绍时，模拟台湾总统府的战术建筑就位于阅兵式不远处。

不过，在超过一小时的阅兵仪式里，镜头并未直接带到有类似台湾总统府外观的建筑物。

对此，台湾前海军锦江级舰长吕礼诗在面簿上指出，虽然可以感受到央视的镜头想要避开“总统府”，但是以总统府为背景的校阅场，只要一拉出全景，总是难免出现该建筑。

吕礼诗也质疑，朱日和训练基地很大，根本是沙漠一片，校阅场哪个地点不好挑，偏偏以模拟台湾总统府为背景，如果有人要硬说这没有针对性，还真是昧着良心说话。

另据《苹果日报》报道，早在解放军2015年代号为“跨越─2015”的系列红蓝军对抗演习中，朱日和训练基地内就已出现模彷台湾总统府的建筑物，专门提供解放军演练对台湾进行斩首战，在大台北地区实施城镇战的攻防。

台湾各界当时就认为，解放军此举对台湾有高度的针对性，挑衅意味浓厚。

针对今天“八一阅兵”的央视画面，台湾总统府发言人黄重谚回应说，大陆是区域间大国，有责任在区域和平与维持两岸稳定方面投入努力，类似具有针对性的威胁、挑衅，不是负责任的做法，不仅徒增台湾人民反感，国际社会也不会认同。

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