外媒：中国利用人工智能预测犯罪

（联合早报网讯）英媒称，中国正寻求利用旨在预测和防止犯罪的技术来一瞥公民的未来。

据参考消息网援引英国金融时报网站的报道称，一些公司正帮助警方开发人工智能，他们说这种人工智能可以帮助警方在犯罪行为实施前识别并拘捕嫌疑人。

科技部副部长李萌7月21日说：“如果我们能很好地使用智能系统和智能设备，我们就可以事先知道……谁可能是恐怖分子，谁可能做坏事。”

报道称，人脸识别公司广州云从信息科技有限公司一直在测试一套系统，它利用人们的活动和行为数据——例如去出售武器的商店——来评估他们实施犯罪行为的可能性。当一个人的犯罪风险达到极高的危险地步时，该公司的软件会告诫警方，从而让警方进行干预。

云从公司发言人傅小龙告诉《金融时报》：“警方正利用大数据分类系统根据一些人去的地方和所作所为评估一些高度可疑的团伙。”傅小龙说，如果一个人“频繁造访交通枢纽并前往刀具店等可疑场所”，那这个人的风险就提高了。

傅小龙说：“当然，如果有人买了一把厨房用刀肯定没问题，但是如果这个人后来又买了一个麻袋和锤子，那就可疑了。”

报道称，电话和电脑到迅速发展的人工智能软件等新技术正在增强政府的监控能力。然而，这项新型技术也提出了可能带来误判的问题。

报道称，尽管中国的法律不允许对一个没有实施犯罪行为的人提出指控，但可以对企图实施犯罪的嫌疑人提出指控。

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