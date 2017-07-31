危险自残游戏"人体刺绣"在网上流传

（联合早报网讯）“蓝鲸游戏”的关注热度尚未退去，近期，又一种从境外流入的危险游戏——“人体刺绣”开始在网上流传，体验者主要是青少年群体。目前，中国多地网警已呼吁公众抵制该游戏并及时举报。专家提醒，这种自残游戏危害极大，一旦有细菌或病毒侵入血液，严重的可能致死。

据云南网报道，“人体刺绣”顾名思义就是在身体上“穿针引线”，在自己的手臂上，手掌上进行刺绣，甚至把自己的嘴巴缝上。参与的青少年，不仅将个人作品晒到网络上，甚至还出了教程。

据悉，目前此类贴吧均已被关闭，网上也并未发现当地有相关社群。近日，“云南网警巡查执法”在微博上发布提示：“ 人体刺绣在青少年中偷偷传播，细菌感染可致命，学校家长请提高警惕！”

据报道，记者走访调查了昆明多家文身店，均不提供“人体刺绣”服务。其中昆明鬼手文身工作室的工作人员告诉记者，他们有刺青、穿脐环、舌环等服务，但“人体刺绣”还是第一次听说，也从来没有客人来问过。

该工作人员说，一般正规的文身机构对卫生要求都非常严格，普通的针线都达不到消毒卫生条件。“据我所知，现在本地的文身店都没有做人体刺绣 ，仅限于刺青之类的。”



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