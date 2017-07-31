中国安监总局原局长杨焕宁被撤职

（联合早报网讯）日前，经中共中央批准，中共中央纪委对第十八届中央委员，中国国家安全生产监督管理总局原党组书记、局长杨焕宁严重违纪问题进行了立案审查。

据中央纪委监察部网站报道，经查，杨焕宁身为中共中央委员，严重违反政治纪律和政治规矩，在大是大非问题上背离党性原则；违反廉洁纪律，利用职权谋取私利。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中央政治局会议审议，决定给予杨焕宁留党察看二年处分，由监察部报国务院批准给予其行政撤职处分，降为副局级非领导职务；终止其中共十八大代表资格；收缴其违纪所得。给予其留党察看二年的处分，待召开中央委员会全体会议时予以追认。

杨焕宁简历：

杨焕宁，男，汉族，1957年03月生，山东安丘人，1975年10月参加工作，1977年12月加入中国共产党，北京大学法学院刑法学专业在职研究生毕业，法学博士。

1975年10月至1978年06月 在山东省聊城县朱老庄公社插队；

1978年06月至1979年09月 解放军济南军区空军四站修理厂工人；

1979年09月至1983年08月 在西南政法学院刑侦专业学习；

1983年08月至1989年12月 任公安部刑事侦察局办公室干部、副主任科员（其间：1986年09月至1989年07月在中央党校培训部研究生班学习）；

1989年12月至1993年02月 任公安部刑事侦察局办公室副主任、主任（其间：1992年02月至1993年02月挂职任哈尔滨市公安局副局长)；

1993年02月至1996年05月 任公安部办公厅副主任；

1996年05月至2001年01月 任公安部部长助理、党委委员兼办公厅主任；

2001年01月至2003年03月 任公安部副部长、党委委员（1997年09月至2001年07月在北京大学法学院刑法学专业学习）；

2003年03月至2005年01月 任公安部副部长、党委委员，中央新疆工作协调小组成员，中央西藏工作协调小组成员，中央对外宣传工作领导小组成员（2004年05月）；

2005年01月至2008年05月 任黑龙江省委常委、政法委书记；

2008年05月至2015年10月 任公安部常务副部长、党委副书记（正部长级）（至2015年10月）；

2009年 兼中央维护稳定工作领导小组办公室主任；

2015年10月 任国家安全生产监督管理总局党组书记、局长；

2015年11月 兼任国务院安全生产委员会办公室主任；

第十七届中央候补委员、十八届中央委员。

免费试阅14天