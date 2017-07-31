香港梁国雄被指收取黎智英25万元案今裁决

（联合早报网讯）刚被取消香港立法会议员资格的“长毛”梁国雄，今将就公职人员行为失当的审讯出庭。梁被指任职议员期间，收取壹传媒创办人黎智英25万元捐款，但一直未有申报，因而被廉署拘控。但梁坚称他只是代党收钱，全数用于新界东支部工作，认为并非失当行为。区域法院法官李运腾将于今早（31日）宣布裁决。

据香港01报道，被告梁国雄，60岁，被控一项公职人员行为失当罪，指梁于2012年5月22日至2016年6月23日身为立法会议员，无合理辩解，故意及蓄意没向立法会申报他曾透过黎智英助手Mark Simon，收取一笔25万元的款项。

控方指梁在2012年5月收取黎的25万元后，梁至他于2016年被捕的4年间，完全没有向立法会申报。

社民连主席吴文远以辩方证人身份作供，他指梁是代党收取25万元，用于新界东支部的工作，捐款是“代党收、为党用”。代表梁的资深大状李柱铭指，4年无申报更加显示梁从一开始已抱着为党收钱、无需要申报的心态，更笑言在香港收到最多捐款的政党，并非民主派。

辩方又强调，没有证据显示梁当时以立法会议员的身份收款，2012年5月梁甚至未决定参选当届的立法会选举，不是候选人，法官应该考虑黎智英的捐款是给社民连，而非梁国雄本人。再者，没有向立法会申报利益，严重性不足以构成公职人员行为失当。

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