中国专家成功研制“人造太阳”首个磁体系统部件

（联合早报网讯）中科院合肥物质科学研究院消息，该院等离子体所承担的国际热核聚变实验堆(ITER)大型超导磁体系统首个部件研制成功，近期将启程运往法国交付ITER国际组织。

据经济参考报报道，ITER计划是当前世界上规模最大的国际科技合作项目，其科学目标是让海水中大量存在的氘和氚在高温条件下，像太阳一样发生核聚变，为人类提供源源不断的清洁能源，因此相关装置也被称为“人造太阳”。

磁体馈线系统是ITER大型超导磁体系统供电、冷却和提供诊断信号的关键集成通道，被称之为ITER主机的生命线。该系统也是ITER部件中最为复杂的系统之一，包含31套不同的馈线，共计6万余个部件，总重超过1600吨，本次研制成功的部件就是该系统的一部分。

中科院等离子体所攻克了众多技术难点，在高温超导电流引线、超导接头、低温绝热、低温高压绝缘等核心技术方面取得了诸多国际领先成果。该所研发的万安级高温超导电流引线，集高载流能力、低冷量消耗和长失冷安全时间三方面优势于一体，替代了日本等发达国家提出的原ITER铜电流引线设计，大大降低了ITER的运行成本和低温系统的建造投入，还创造了多项稳定运行的世界纪录。

据报道，中国于2006年正式参加ITER计划，承担的ITER任务100%国产化，并以优异的性能指标通过国际评估，产品质量完全满足ITER要求，进度在七方参与国家中位居前列，创造多项第一。

通过自主发展关键聚变工程技术，中国实现了超导材料、低温材料、大功率电源器件等技术和部件从无到有、到规模化生产并向欧美西方发达国家出口的飞跃。目前中国在低温超导材料和高温超导电流引线所占国际市场份额分别达到60%和100%，同时相关技术在国内工业界也得到推广应用并促进国内高新技术企业的蓬勃发展。

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