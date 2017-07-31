中国商务部：朝核问题和中美贸易问题不能混为一谈

（联合早报网讯）针对美国总统特朗普在朝鲜上周末试射导弹后发表的有关言论，中国商务部副部长钱克明31日表示，朝核问题和中美贸易这两个问题是完全不同领域的两个问题，没有相关性，不能混为一谈。总体来看，中美贸易包括相互投资是互利共赢的。

据中新网报道，中国国新办于31日上午举行新闻发布会，中国商务部副部长钱克明、国务院发展研究中心副主任隆国强介绍2017年上半年中国对外经贸运行情况，并答记者问。

有记者问：在上周末朝鲜试射导弹之后，特朗普在他的推特上表示非常失望，中国有这么大的贸易，却没有从中获得帮助，我们不能继续这么下去。中方对美方这种反应以及对于中美整体贸易关系是否有关切？

钱克明表示，我们认为，朝核问题和中美贸易这两个问题是完全不同领域的两个问题，是没有相关性的，不能混在一块儿谈。总体来看，中美贸易包括相互投资是互利共赢的，而且中美两国都从双边贸易和投资合作当中获得了巨大的利益。很多研究报告表明，两国从相互之间的经贸合作里面都得到了巨大的利益，无论是企业还是居民，都从双方的合作当中受益。

钱克明表示，中方将继续与国际社会一道推动朝鲜半岛无核化目标的实现，中方也愿意与美方共同努力，推动双边经贸关系更加平衡的发展。事实上，中美最近的全面经济对话，包括中美经济合作百日计划和最近提出的一年计划，都是向这个方向努力。



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