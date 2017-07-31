东洞庭湖保护区遭违规采砂 雁类栖息地被挖4000亩

（联合早报网讯）中国湖南东洞庭湖国家级自然保护区违规采砂问题突出，越冬雁类重要栖息地雁子洲已被挖除约4000亩。张家界大鲵国家级自然保护区仍有非法采砂项目29个。

据“封面新闻”报道，中央第六环境保护督察组向湖南省委、省政府反馈督察情况。督察指出，湖南环保工作取得积极成效，但发展与保护的矛盾依然突出，一些领域和区域环境问题频发，形势依然严峻。

4月24日至5月24日，督察组对湖南进行了一个月的环保督察。督察反馈指出，洞庭湖区生态环境问题严峻。

据介绍，东洞庭湖国家级自然保护区违规采砂问题突出，采砂作业不断蚕食侵占湿地洲滩，越冬雁类重要栖息地雁子洲已被挖除约4000亩。

2016年8月至9月，岳阳灏东砂石公司非法侵入东洞庭湖自然保护区核心区，侵占保护区核心区160亩。洞庭湖后湖是我国一级保护动物野生麋鹿的繁殖基地，也是黑鹳、白鹳等5种国家一级保护鸟类的重要栖息地。

2015年，岳阳君山公园水上开发中心将后湖大面积水域外包，部分水域用于干湖捕捞，造成生态严重破坏。

2013年，东洞庭湖越冬候鸟重要栖息地采桑湖，被当地政府租给经营户种藕养蟹，候鸟越冬期间，承包方大面积挖藕作业，严重影响候鸟栖息觅食，生态环境至今未得到修复。

督察要求湖南全面推进洞庭湖生态环境综合整治。对督察中发现的问题，要责成有关部门深入调查，厘清责任，并按有关规定严肃问责。

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