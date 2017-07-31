台风吹断客轮缆绳 台湾两艘军舰遭撞击受损

（联合早报网讯）台湾海军131舰队长郭治国少将30日表示，“纳沙”台风瞬间阵风过大，停泊于基隆港东三码头的客轮“丽娜轮”缆绳断裂，碰撞台湾海军兰阳、淮阳军舰，造成兰阳舰左舷裂痕进水，台湾海军于30分钟内完成堵漏。

据中央社报道，台湾海军30日发布新闻稿指出，“纳沙”台风来袭，29日夜间港内瞬间最大阵风8至9级，停泊于东三码头“丽娜轮”缆绳断裂，该船于29日晚间11时41分第一次碰撞兰阳军舰舰艉，因丽娜轮受风面大，晚间11时42分接续碰撞停泊外档淮阳军舰。两艘军舰值更人员发现后，紧急实施相关应变作为，并通知港务分公司协请港内拖船协助。

郭治国受访表示，丽娜轮停泊于东三码头，海军军舰停靠东四码头，距离很近，由于29日晚瞬间阵风很大，丽娜轮船体高，舰尾缆绳被吹断，船身在港内打横，与码头垂直90度，撞击到兰阳与淮阳军舰。

郭治国说，丽娜轮的碰撞造成兰阳军舰舰艉左舷有1米左右的裂痕，由于在水线附近，导致船体进水，舰上官兵发挥平日灾害抢救专业训练，在30分钟内完成堵漏、进水排除及舱间安全检查等损害管制作为，人员装备均无损伤，经评估预划两周内可完成修复。

淮阳舰方面，郭治国说，因碰撞造成舰艉凹陷变形、主甲板左舷后段栏杆5根折断。他说，台风期间，舰队官兵采24小时轮班警戒，掌握各项突发状况，才能使本次事件在发生时迅速有效反应。

郭治国指出，船上都有监视系统，后续损害赔偿将交由第三方公正单位、台湾航港部门调查厘清。

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