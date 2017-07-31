北大荒米业回应湖南总代理卖发霉米：去年已终止合作

（联合早报网讯）近日，湖南媒体曝光黑龙江省北大荒米业集团有限公司“湖南总代理”长沙嘉富粮油食品贸易公司，将发霉大米晾晒包装后重新上市。

据东北网报道，记者从黑龙江省北大荒米业集团有限公司获悉，长沙嘉富粮油食品贸易公司因不符合公司制订的合作标准，2016年末就终止了其代理商及经销商资格，公司将依法将追究长沙嘉富粮油食品贸易公司造成的负面影响。

据悉，北大荒米业在湖南长沙没有任何加工、分装生产线。本次事件中，长沙嘉富粮油食品贸易公司灌装的“北大荒”牌大米，属于假冒伪劣大米。

7月20日有媒体报道称，长沙食药监局接到举报，称在长沙雨花区的一处仓库，有人经常晾晒大米，而这些晾晒后的大米，在通过一条生产流水线后，竟然变成产地为黑龙江的“北大荒”品牌大米。报道直指这一切背后与北大荒米业“湖南总代理”长沙嘉富粮油食品贸易公司有关。

北大荒米业表示，将依法追究长沙嘉富粮油食品贸易公司给公司造成的负面影响。坚决取缔长沙嘉富粮油食品贸易公司销售北大荒米业产品的资格。对现有产品进行封存，待食药监部门出具检验结果后，配合食药监部门对该批产品进行处理或销毁。并对现有经销商进行全面自查，杜绝此类事件发生，确保面向市场的所有产品均达到国家标准。

北大荒米业将全力配合相关部门调查，依法对长沙嘉富粮油食品贸易公司追究责任，并愿意接受客观、公正的舆论监督。

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