南航调查：共享单车成盲道新威胁

（联合早报网讯）近日，来自南京航空航天大学的学生团队自发走上街头，对南京几个重点街区的盲道情况进行实地调查，并制作了盲道“地雷图”，调研结果让他们大吃一惊。

据扬子晚报报道，从该团队制作的“地雷图”中记者看到，当前南京的盲道存在极大的安全隐患，触目惊心的“地雷”几乎遍布整条道路，盲人根本无法在这样的盲道上行走。在他们考察的广州路上，平均每30米就会发现一处盲道破损情况，平均200米就会发现一处因盲道铺设规格不统一造成脱节的情况，在某些闹市区，盲道甚至被彻底占用。

比如，在江宁区双龙大道一处长约50米的盲道上，竟停放了15辆私家车。“盲道是为方便盲人而修建的专供盲人导向行走的专用行道线，如今成了一些人的‘免费停车场’。”看到这种现象，成员们感到非常担心。

据悉，该团队已持续5年关注盲道问题，今年的调查结果尤其引人注意，团队成员发现，一种新型的“地雷”——共享单车，已成为当前盲道障碍物中的重要组成部分，严重影响着盲道的通行。团队负责人严谨告诉记者：“在我们团队近几年的调查中，也不乏非机动车辆阻挡盲道妨碍行人的现象，但与前几年相比，今年共享单车的加入让这个问题变得愈加严重。”

据了解，自2016年底，共享单车在大中型城市迅速火爆起来，因其“低碳出行”的理念以及便捷的使用方式，共享单车迅速成为了许多人解决短距离出行的优先选择。同样因其便利环保受欢迎的特征，多家供应商投入竞争，使得共享单车呈井喷式增长。在此背景下，五颜六色的单车不可避免地成为人行街道的“拦路虎”，盲道则成了“重灾区”。

在许多人流量较大的路段，共享单车往往数量极大，车辆集中停放，摆放杂乱，对于普通行人来说，尚且不能轻松绕行。对于盲人来说，想要穿越一片杂乱的自行车阵简直是难上加难。

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