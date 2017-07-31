北京游乐场游客从10米高座椅坠亡

（联合早报网讯）昨天(30日)14时许，北京昌平区乐多港游乐场飞行影院内，一名女游客观影时从升至约10米高的座椅上坠落死亡。记者今日从知情人处了解到，坠亡游客丁某今年51岁，山西人，目前案件已初步排除人为伤害嫌疑，警方正会同其他部门调查事故原因。

据新京报报道，今日中午，记者来到位于昌平区旧西路西侧的乐多港奇幻乐园。售票处工作人员称，由于设备检修，园内飞行影院项目“翱翔紫禁”已暂停开放。

记者在园内看到，仍有大量游客游玩，多为成年人携带儿童。“翱翔紫禁”游乐项目是一处十余米高的蓝色建筑，目前项目大门关闭，门口放着“设备检查，暂停开放”的提示牌。项目出口处多位工作人员均称，不了解项目暂停开放的具体原因。

据园区医务室值班医生透露，昨日14时左右，“翱翔紫禁”项目馆的确发生一起游客坠落事件。“当时我接到园区值班经理通知，馆内有人从上面(座椅上)摔下来，我到之后看到一位女性游客躺在地上，边上很多血，当时已经没有生命体征了。”

据乐多港奇幻乐园官网介绍，飞行影院“翱翔紫禁”是集球幕电影、大型机械控制、实时现场特效等多种高科技手段于一体的项目。游客经由平立式座椅系统提升至十多米高空观看壮观的电影画面，体验在宏大场景中凌空飞行的刺激感受。该项目占地2430平方米，每场容纳100人，体验时长约6分钟，日接待量2400人次。

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