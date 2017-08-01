南京公安微博误信谣言急认错：小编拜拜了

（联合早报网讯）中国官媒人民日报开发新程式庆祝建军，但却遭南京公安微博误信谣言指其是钓鱼程式，事后南京公安在微博澄清谣言属无稽之谈，又留言指“确实是我做错了，请一定批评指正”，更指“之前那个小编已经拜拜了”。

据明报报道，人民日报为庆祝建军90周年，开发名为“穿上军装”的游戏产品，用户上载照片于特定网站后，会自动添上军装。

但网上谣传这是钓鱼程式，伪装成信誉卓着的法人媒体以获得用户敏感资讯。南京公安亦一度在官方微博“平安南京”指，已查证上载相片网址的IP是加拿大的伺服器，更温馨提醒市民小心被“境外势力”采集信息。

但人民日报发出声明，确认产品由他们开发，网址是长期合作的第三方供应商。人民日报对于有人造谣传谣、败坏人民日报名声、欺骗网友不能容忍，正联络警方，保留追究权利。

南京公安事后转发江苏省公安厅网络安全保卫总队官方微博指，指“进入该游戏时可以看到，游戏由人民日报客户端开发，只会获取用户的头像和昵称，所谓钓鱼网站、盗取微信号纯属无稽之谈”，南京公安微博声明：“以此为准，大家好我是新的小编，之前那个小编已经拜拜了”，并在评论区留言，“确实是我做错了，请一定批评指正”。

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