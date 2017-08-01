饿了么或将收购百度外卖 外卖可能涨价

（联合早报网讯）《财经》昨天发布消息称，“饿了么”或将收购百度外卖，收购谈判已接近尾声。顺利的话可能会在两三周之内宣布合并消息。而阿里或全资收购饿了么的谈判也正在进行中。

据中国新闻周刊报道，对此消息，饿了么公关部仅回应“市场传言不予置评”。但种种迹象表明，饿了么收购百度外卖一事极有可能属实。

报道称，吃瓜群众最关心的，除了这两家合并之后到底叫啥外，就剩下以后点外卖会不会更贵。

据国内知名移动大数据监测平台trustdata在2017年5月发布的报告，在外卖领域，美团外卖、饿了么、百度外卖分别以1.23%、0.97%和0.20%的月度覆盖率居行业前三。

不同于之前滴滴和Uber中国、优酷和土豆以行业前二名的排位合并，此次是行业第二和第三抱团——这意味着，如无意外，吞下百度外卖后的饿了么将成为行业第一。

报道称，饿了么、美团、百度三大外卖平台的商户同质化问题已经非常严重，外卖行业要想尽早摆脱同质化带来的行业效率低等问题，平台之间的整合无疑是最有效的方式。

但对消费者来说，这不一定是件好事——想想和Uber合并后的滴滴吧，价格一涨再涨，现在差不多和出租车一样贵了。一旦外卖江湖一家独大，没有竞争者的外卖平台还会派发优惠吗？优惠政策会否一去不返？饿了么会否步上滴滴的后尘？这是消费者们最关心的事情。答案你已经可以猜到。

别告诉我你没干过点开三个外卖APP，选红包最大的那家再下单的事儿。

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