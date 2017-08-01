日本抗议中国在东海进行新一轮油气开发作业

（联合早报网讯）日本政府7月31日确认，在东海“日中中间线”中国一侧，发现了中方移动式掘削船疑似进行新一轮的海底油气采掘平台建设作业。日本外务省已通过外交渠道向中方提出抗议。

据环球网援引日本媒体的报道称，自去年10月开始，日本政府就已经发现中方开始在日中“中间线”一侧部署掘削船。日方判定中方正在稳步推进在该海域的海底油气田试挖掘勘探，一旦确定有石油和天然气资源，将会正式着手海上油气田采掘平台的建设。

报道说，截止今年3月，中方在东海“日中中间线”中国一侧已经建成16座石油天然气采掘平台。去年10月，有三艘中国移动式掘削船在附近海域实施作业，目前该海域仍停留一艘中国掘削船。

报道还称，中方不仅在采掘附近海域的油气资源，更在海上采掘平台上建设有直升机停机坪和小型雷达，未来这些海上平台有可能带有“军事用途”。

关于东海油气田开发，中国驻日大使程永华此前曾明确表示，中国政府不承认日中“中间线”，而且中方是在“中间线”以西、不存在争议的中国管辖海域进行开发。中方希望日方遵照2008年的日中东海问题原则共识，通过政府间对话和磋商推进合作并对有关问题进行管控。

中国外交部也曾回应称，中方东海油气开发活动都是在无争议的中国管辖海域进行的，日方无权说三道四。

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