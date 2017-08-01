“小黄车”商标持有人起诉ofo侵权 索赔300万

（联合早报网讯）数人(上海)智能科技有限公司自称享有“小黄车”商标，把ofo小黄车的商标所有人北京拜克洛克科技有限公司诉至海淀法院，索赔300余万元。昨天，海淀法院受理了此案。

据北京日报报道，数人公司诉称，其享有“小黄车”注册商标专用权，而拜克洛克公司未经其许可，在相同的商品上，使用与其近似的商标，侵犯了数人公司的商标权。

同时，原告认为，今年5月17日，拜克洛克公司正式把品牌名称从“ofo共享单车”更改为“ofo小黄车”，“ofo小黄车”成为区分其商品或服务的主要标识，而“小黄车”为“ofo小黄车”商标中的重要组成部分。并且，被告通过一系列的使用、宣传、促销活动，使得相关公众认为“小黄车”即指代被告，当原告在其商品与服务上使用合法注册的“小黄车”商标时，容易导致公众混淆，割裂了“小黄车”与原告之间的联系，失去了“小黄车”作为数人公司注册商标基本的识别功能。

另外，数人公司提出，该公司寄予“小黄车”商标谋求市场声誉、拓展企业发展空间、塑造良好企业品牌的价值也因此受到抑制，利益受到严重损害。

因此，原告请求法院判定被告侵犯了原告的注册商标专用权，判令其立即停止侵权，停止使用“小黄车”商标，并赔偿经济损失300万元及相关支出。

目前，该案正在审理过程中。

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