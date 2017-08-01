台军人事重大变革：上士经受训可转任少尉军官 

（联合早报网讯）台军基层单位缺员已是长久以来的问题，据传台国防部长冯世宽已经下令，让上士士官受训后转任少尉军官，这也是“国军”迁台以来最重大的人事变革之一。

据苹果日报报道，为解决台军少尉军官不足的问题，冯世宽于日前决定，凡担任上士满2年，经主官推荐后受训10周，便可回原单位担任少尉排长，将在8月开始报名，9月受训，12月挂阶。

根据台国防部统计，少尉编制人数为8771人，但目前实际员额仅有4762人，即使加上今年毕业的官校生也无法补足人力需求，遂决定用人数较多的上士补充少尉缺。

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