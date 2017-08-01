建军90周年大会 习近平发表讲话：必须牢牢坚持党对军队的绝对领导

（联合早报网讯）庆祝中国人民解放军建军90周年大会今天（8月1日）上午10时在北京人民大会堂举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席大会并发表讲话。

中共中央政治局常委、国务院总理李克强宣布：今天，中共中央、国务院、中央军委在这里隆重举行庆祝中国人民解放军建军90周年大会，回顾人民军队在中国共产党领导下走过的光辉历程、建立的伟大功勋，展望强军事业的美好未来，汇聚起实现中国梦强军梦的强大力量。

据新华社报道，出席今天大会的有：中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平和中央政治局其他常委。

出席大会的还有：在北京的中共和中国国家领导、中央军委委员、老战士、烈士家属、老同志、军队离退休干部、老民兵和军队英雄模范、全国双拥模范、全国模范军队转业干部代表，中央党政军群各部门和北京市主要负责人，各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表，首都各界群众代表，解放军、武警部队官兵代表等。

习近平说：历史告诉我们，党指挥枪是保持人民军队本质和宗旨的根本保障，这是我们党在血与火的斗争中得出的颠扑不破的真理。有了中国共产党，有了中国共产党的坚强领导，人民军队前进就有方向、有力量。前进道路上，人民军队必须牢牢坚持党对军队的绝对领导，把这一条当作人民军队永远不能变的军魂、永远不能丢的命根子，任何时候任何情况下都以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志为意志。

免费试阅14天