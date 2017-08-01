德媒称中国共享单车不赚钱 是白痴经济

（联合早报网讯）德国媒体“经济周刊”以中国大陆摩拜单车为例，认为当地共享单车的繁荣最终可能破灭，并以“白痴经济”形容摩拜的商业模式。

去年上半年，以摩拜单车为首的几家业者，掀起了在城市里投放自行车、让使用者随借随还的经营热潮。而这种“名为共享，实为租赁”的商业模式，也扩大到租借雨伞、3C产品充电器、篮球等各种产品。

据环球时报引述德国“经济周刊”29日的报道，认为中国大陆共享单车的前景堪忧，大多数公司尽管发展迅速、吸引了许多投资，却赚不了钱。报道估算，每辆共享单车价值280欧元，每天必须使用5次，才能在一年内达到损益平衡。而摩拜单车的顾客平均4天才借一次车，且每小时才人民币1元的价格太便宜。

据报道，摩拜单车目前在中国大陆100个城市营运超过500万辆共用单车，用户多达1亿人。摩拜和另一家ofo小黄车都已进军英国。

不过，根据广东卫视今年播出的“财经郎眼”，中国大陆财经新媒体“易简财经”主编张威则认为，摩拜在大陆可以获利。

他以广州市为例指出，截至今年3月，摩拜投放10万辆自行车，活跃用户为100万，所以是每10人共用一辆车，加上每个用户有人民币299元的押金，这些押金若用作投资，以3%的投资报酬率计算，年收也有900万元。此外，车身广告也是收入来源。



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