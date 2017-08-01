中国银行新规今起实施 个人唯一账户将免收年费

（联合早报网讯）根据中国国家发改委、中国银监会6月30日下发的《关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》要求，从8月1日起，取消个人异地本行柜台取现手续费，暂停收取本票、汇票的手续费、挂失费、工本费6项收费，各商业银行应主动对客户在本行开立的唯一账户免收账户管理费和年费。

据新京报报道，此前，根据政府指导价，个人异地柜台取现手续费是以“每笔按取现金额的0.5%，最高50元/笔”的标准收取。按照新规，从8月1日起，上述收费将成为历史。

昨日，新京报记者走访发现，建设银行、交通银行、农业银行从今年1月1日起已经就上述费用实行“免费”。在此之前的2015年，招商银行、民生银行、宁波银行等银行已经宣布网上银行、手机银行进行异地跨行转账免费。

在这一新规实施前，2016年2月，五大行宣布取消手机异地跨行转账手续费；早在2015年，招商银行、民生银行、宁波银行等银行已经宣布网上银行、手机银行进行异地跨行转账免费。

据估算，在个人取现免费等相关措施实施后，预计每年可减轻客户负担61.05亿元。

根据通知，从8月1日开始，根据客户申请，银行对其指定的一个本行账户(不含信用卡、贵宾账户)免收年费和账户管理费(含小额账户管理费)。同时，发改委和银监会要求，各银行应主动对客户在本行开立的唯一账户免收账户管理费和年费等。这意味着，如果用户只在银行开设了一个账户，则该账户将不会再被收取账户管理费和年费。

昨日，包括工行、农行、建行、交行在内的多家商业银行表示，如果客户名下仅有一张卡，可自动免年费和账户管理费；如果有多张卡，则需要去银行网点申请为其中一张办理免费。



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