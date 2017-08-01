印度国际数学竞赛 中国大陆退赛 台湾代表队持“中华民国国旗”入场

（联合早报网讯）日前，中印部队在洞朗地区对峙已超一个月，据台媒报道称，此事也波及到了数学竞赛上。2017年国际数学竞赛在印度举办，据悉，因中国大陆8支队伍临时取消参赛，台湾代表队被允许手持“中华民国国旗”参加开闭幕式。

据中央社报道，率领台湾代表队参加2017年国际数学竞赛的孙文先表示，大陆代表队与台湾代表队存在旗帜问题，此前参赛双方会先讨论要不要挂旗以免纷争。此次，由于大陆代表队临时缺席，加上主办单位（印度）感到非常不满，台湾代表队得以带着“中华民国国旗”出席开幕与闭幕典礼。

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