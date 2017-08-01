中国交通部：高速公路不具备降费空间

（联合早报网讯）近日，中国交通运输部回复政协提案第4171号提出的关于降低高速公路收费的建议时表示，面临着债务增长和筹资任务仍然较重的双重压力，从现实情况看，降低高速公路收费尚不具备相应条件。

据人民网报道，一直以来，社会各界都在呼吁降低高速公路收费，而随着这次交通运输部的发声，降低高速公路收费再次成为了关注的焦点。

交通运输部公路局相关负责人指出，中国收费公路在支撑经济社会发展特别是物流业快速发展的同时，也面临着债务增长和筹资任务仍然较重的双重压力。“在国家财政资金仍然紧张的的情况下，继续坚持收费公路政策，仍然是保障公路建设发展的必然选择。”

他表示，虽然高速公路不能单纯的降低收费甚至是免费，但是交通运输部也采取了多种有效措施，来积极清理规范，以便能让公众得到更多实惠。

不可否认，收费公路政策对中国公路交通事业乃至经济社会发展作出积极贡献的同时，也暴露出一些突出的问题，受到社会公众的质疑，急需进一步规范和完善。下一步，交通运输部将会同有关部门，加快推进《收费公路管理条例》修订，进一步完善收费公路管理政策，指导各地切实规范和加强收费公路管理，不断提升服务质量和水平，更好地服务中国经济社会持续健康发展。

交通运输部表示，中国收费公路政策基于“用路者付费”原则，体现了“谁受益、谁负担”的公平性原则。“实践证明，收费公路也是一项非常符合中国国情的重要政策，是中国公路投融资领域的政策创新。”

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