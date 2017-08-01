中国游客锐减 韩国济州旅游市场受挫

（联合早报网讯）受到中国政府反制“萨德”入韩措施影响，访问济州的中国游客数量锐减。据济州道政府今天（1日）公布的数据，今年1月至7月，赴济州旅游的中国游客仅为58万9138人次，较去年同期的177万2955人次减少66.8%。

韩联社报道，直飞和经由济州的航班班次减少了63.5%，邮轮班次减少72.8%，今年三月中旬后，来自中国的邮轮为零，济州港和西归浦军民复合观光美港有378个班次的邮轮取消行程。之前从济州国际机场出发，共有350个航班飞往中国28座城市，目前有248个航班停飞。

济州道政府此前预测，中国反萨措施将会导致访韩中国游客数量锐减，因此将目光投向东南亚和日本市场。然而1月至7月，东南亚游客数量同比仅增11.1%，为28万零510人，日本游客甚至同比下降4.5%，仅为2万7323人。

济州旅游市场严重萎缩，导致面向外国人的免税店和纪念品商店面临经营困难。

中国游客数量的减少还影响到了暑假旅游旺季的业绩。上月访问济州的游客数为128万2748人次，同比减少16.8%，6月游客数量（127万4019人）同比减少11.7%，连续两个月呈现减少趋势。

免费试阅14天