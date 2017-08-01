中国或开放五大城市菲佣服务

（联合早报网讯）据环球网报道，菲律宾劳动就业部7月30日发布一份报告称，中国打算聘请菲律宾家政服务人员前往中国5个大城市就业，并承诺给予这些菲佣很高的工资。北京青年报记者了解到，目前国内对菲佣有一定需求，许多家庭花费3万到5万的高额中介费雇佣到菲佣，为他们支付七千元左右月薪；不过这些菲佣大多是“黑”着的，并没有合法签证，而她们随时有可能跑掉则是雇主最担心的问题。

环球网的报道称，菲律宾劳动就业部7月30日发布一份报告称，中国打算聘请菲律宾家政服务人员前往中国5个大城市就业，并承诺给予这些菲佣很高的工资。

报道援引菲劳工部副部长杜米那（音译）的话称，中国大使馆的官员与劳工部讨论了派菲律宾家政服务员到中国5个主要城市的可能性。这5个城市中包括了北京、上海和厦门。双方正在研究为受聘的菲律宾家政服务员提供10万比索月薪（约合人民币1.3万）的可能性。

报道说，中国的一个代表团将在9月访问菲律宾，进一步洽谈有关派菲佣到中国的事宜；而中国选择此时讨论开放菲佣市场，正是因为目前很多的中国家庭已经可以负担起聘请菲佣。他称，中国大使馆官员也提到中菲两国在杜特尔特总统的努力下改善了双边关系，因此，中方决定聘请菲律宾人，而非其他国籍的人。

目前，该消息并未得到中国大使馆方面的确认，不过，许多中国网民对此表示兴奋，称终于能雇佣到合法菲佣。

据北京青年报报道，不久前国内保姆摇晃小孩、纵火、偷窃等新闻令许多雇主表示担忧，而菲佣则被许多人认为是专业、靠谱的服务人员。女佣在菲律宾并非蓝领职业，一些菲佣还是家中的“顶梁柱”，负责赚钱养家；许多菲佣拥有高等学历，且接受过专业、系统的家政服务训练，做事主动；另外，菲佣大多会讲英文，虽然有一定口音，但仍被一些有孩家庭认为是进行双语教育的好选择。

虽然中国目前不允许外籍人员到国内从事家政等低端服务业，不过国内家政市场早已有许多菲佣，还有中介专门做菲佣的生意。北青报记者致电多家大型家政公司询问是否可以雇佣到菲佣，一家大型家政公司的负责人表示可以留下电话，公司海外业务部门的同事会与北青报记者联系，不一会儿，北青报记者就接到了该公司海外业务部门客服的电话；另一家政公司的客服人员称，目前没有合适人选，不过可以帮北青报记者留意，有的话会随时告知；在58同城、百度贴吧等渠道内，还可以搜索到多家菲佣中介的联系方式，北青报记者致电后对方都表示可以立刻介绍菲佣。

有中介对北青报记者表示，菲佣很清楚自己和雇主的关系，会做几乎任何家务，话少；不过做菜并不是她们的长处，中餐做得不如国内的阿姨做得好，但如果家里有长辈愿意教的话，她们也很愿意学。

不过，目前菲佣在国内还是不被允许的，根据人力资源社会保障部《就业服务与就业管理规定》中的规定：“用人单位招用外国人的岗位必须是有特殊技能要求、国内暂无适当人选的岗位，并且不违反国家有关规定。”中国对于外籍人才的引进都是高端人才，类似菲佣的家政服务业人员并没有相应工作签证。因此，来华就业的菲佣实际上是非法务工，他们的身份不被认可，没有相应签证支持，很有可能被“黑着”。

针对菲佣的身份问题，几位中介称，菲佣首次来华一般都会办理“旅游签证”，这种签证的有效期为2个月，过期后菲佣就会“黑着”了，有中介建议雇主避免“黑”菲佣到人多的地方。另外，雇主还可以选择为菲佣办理“工作签证”，但签证费用会高出前者许多。一家中介的报价为：包含“旅游签证”的服务费30000元，包含“工作签证”的服务费46000元，后者比前者高出50%还多。该中介表示，办理“工作签证”的雇主一般是计划带着菲佣出国的，不过即使出国也不能透露菲佣的身份，否则在出入境时有可能遇到问题。他还称，目前国内95%的菲佣都是旅游签证。

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