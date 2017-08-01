第七届金砖国家经贸部长会议在上海举行

（联合早报网讯）随着金砖国家领导人峰会即将进入“厦门时间”，第七次金砖国家经贸部长会议8月1日到2日在上海举行。

中通社报道，此次会议是金砖国家领导人九月厦门峰会之前的最后一场部长级会议。中国证券网1日报道称，本次会议主席、中国商务部部长钟山主持会议并致开幕词。俄罗斯经济发展部部长奥列什金、印度商工部部长希塔拉曼、南非贸工部部长戴维斯、巴西工业、外贸和服务部副部长马亚出席。

钟山在开幕词中表示，本次经贸部长会议将为领导人厦门会晤准备好务实经贸成果。金砖国家部长们将讨论促进投资便利化、促进贸易发展、加强经济技术合作和能力建设、支持多边贸易体制等议题。

钟山同时透露，2018年，中国将举办首届国际进口博览会，这是中国主动向世界开放市场的重大举措，欢迎各方积极参与，共享中国经济发展成果。

据中国商务部副部长王受文此前介绍，此次会议的目的，包括探索建立金砖国家示范电子口岸网络、制订金砖国家服务贸易合作路线图、加强电子商务领域合作、制订知识产权合作原则和行动计划等。

复旦大学金砖国家研究中心副教授朱杰进告诉澎湃新闻，“回首十年，金砖国家之间合作最主要的成绩大都与金融与贸易投资相关，这是一个重要的特征。同时也使得着重关注此议题的经贸部长会议以及稍早前举行的金砖国家财长以及央行行长会议更加备受关注。”

朱杰进分析指出，“新的十年，金砖国家合作也正在面临转型，是继续聚焦于金融领域还是扩充议题。此次上海经贸部长会议可能会从实际层面入手，推动多边合作与共识。”

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