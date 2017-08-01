中国取消手机国内长途和漫游费给旅游带来利好

（联合早报网讯）2017年9月1日起，中国将全面取消手机国内长途和漫游费。中国国家旅游局相关负责人今天（8月1日）表示，取消手机国内长途和漫游费首先降低了旅游成本，便捷高效的通讯能够使游客更具安全感，从而营造更好的旅游消费环境。

中新社报道，该负责人还表示，取消手机国内长途和漫游费还将明显提升旅游消费预期。游客满意度与游客重游率呈正相关关系，游客满意度提高往往伴随着消费预期和消费动机的提升。取消手机国内长途和漫游费将间接传导、拉动潜在消费，有利于更加充分发挥旅游消费在扩大内需中的重要作用。

中国国内游客抽样调查数据显示，近三年来游客通信支出占旅游支出的2.8%，2016年国内游客通信支出额约为1103.2亿元（人民币，下同）。入境游客花费抽样调查数据显示，入境一日游游客通信费用约占旅游支出的5.2%，入境过夜游游客通信费用约占旅游支出的2%，2016年入境游客通信费用支出额约为423.2亿元。

两项合计，2016年游客通信支出约为1526.4亿元，约占2016年全年全国手机通信业务收入8586亿元的17.8%。漫游收入约占整个手机通信业务收入的4%，由于游客身在异地，通信一般为非固话式通信，全面取消手机国内长途和漫游费，以2016年数据测算，游客一年就可减少漫游费支出约61亿元。

中国旅游业界称，旅游业作为幸福产业之首，已经成为中国人日常生活的重要内容，成为提高百姓生活质量的重要方式，取消手机国内长途和漫游费将成为聚焦游客获得感的又一重大利好。

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