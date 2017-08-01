重庆自贸试验区落户项目304个 将助港企开拓内地市场

（联合早报网讯）今天（8月1日）于重庆举行的中国（重庆）自由贸易试验区政策说明会上，重庆市商务委员会副主任廖红军透露，截至6月底，重庆自贸试验区全域落户项目304个。100多位港企代表参加会议，关注自贸试验区发展中的机遇。

中新社报道，香港特别行政区驻成都经济贸易办事处主任林雅雯说：“我们期待通过设立重庆自贸试验区，推行以负面清单管理的模式、落实贸易便利化措施、减少外商投资准入限制、深化金融领域开放创新和推动跨境金融服务发展。这定能有助港资企业开拓内地市场。”

她表示，重庆是西部大开发重要战略支点，处于“一带一路”和长江经济带联结点。自贸试验区服务业的加速发展将为港资企业在金融、物流、专业服务等香港的优势领域带来更多发展机会。

据廖红军介绍，重庆自贸试验区总体目标细化为：着力建成“四中心一基地”，即以货物贸易为基础的内陆国际贸易中心、以多式联运为核心的内陆国际物流中心、以金融结算便利化为抓手的国内重要功能性金融中心、以互联互通为目标的现代服务业运营中心、以科技创新为支撑的国家重要现代制造业基地。

重庆自贸试验区挂牌仅四个月，但各项改革创新逐次展开。截至6月底，重庆自贸试验区全域落户项目304个、投资金额1824.9亿元人民币，新增企业6492户。

“港资一直以来占重庆利用外资近六成，在重庆对外开放格局中占据十分重要甚至是支撑性作用。”廖红军说，截至2017年6月，重庆累计批准港资项目2862个。香港企业拥有先进的管理经验和全球化的战略思维，在现代金融、航运物流、商贸物流、高端服务业等领域理念先进。同时，重庆广阔的腹地、巨大的内需市场、蓬勃的发展态势，以及自贸试验区的机制、政策创新等优势，都为港企发展提供了前所未有的机遇。

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