中国建行向北京法院申请冻结贾跃亭等2.5亿财产

（联合早报网讯）乐视因资金危机再度进入公众视野。中国裁判文书网今天（8月1日）公布两份裁定书显示，中国建设银行以金融借款合同纠纷为由，向北京市第四中级人民法院申请财产保全，请求查封、扣押或冻结乐视网、贾跃亭、乐视控股、贾跃民共计价值2.5亿元（人民币，下同）的财产。目前，中国建设银行的申请已获法院准许。

中新社报道，据法院的民事裁定书显示，7月24日，中国建设银行股份有限公司北京光华支行向北京市四中院提出两份财产保全申请，一份是涉及乐视网、乐视控股、贾跃亭及贾跃民四方的金融借款合同，共计5000万元；另一份则是针对乐视网及贾跃亭两方的2亿元债务。

北京市四中院认为，上述请求均合理，裁定查封、扣押、冻结请求的限额2.5亿元人民币的财产，冻结银行存款的期限为一年，查封动产的期限为两年，查封不动产、冻结其他财产权的期限为三年。

此前，乐视公司已有12亿资产被冻结。今年6月26日，招商银行股份有限公司上海川北支行向上海市高级人民法院申请财产保全，请求冻结被申请人乐风移动香港有限公司、乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、乐视控股（北京）有限公司、贾跃亭、甘薇名下银行存款共计12.36亿元，或查封、扣押其他等值财产。

去年年底，贾跃亭曾发出内部信，承认乐视公司存在资金链问题，随后这家科技公司陷入严重资金链危机之中。

成立于2004年的乐视，创始人是贾跃亭。乐视致力于打造基于视频产业、内容产业和智能终端的“平台+内容+终端+应用”完整生态系统，被业界称为“乐视模式”。其业务涵盖互联网视频、影视制作与发行、智能终端、大屏应用市场、电子商务、互联网智能电动汽车等领域。

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