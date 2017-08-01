建军90周年 习近平：中国有战胜侵略的信心

（联合早报网讯）中国国家主席习近平说，中国人民珍爱和平，但中国也有战胜一切侵略的信心。他警告，中国绝不允许“任何人、任何组织、任何政党、在任何时候、以任何形式、把任何一块中国领土从中国分裂出去”。

习近平也是中共总书记、中共中央军委主席。他今早出席中国人民解放军建军90周年大会时要求，中国军队必须始终聚焦备战打仗，“锻造召之即来、来之能战、战之必胜的精兵劲旅”。

他说：“我们捍卫和平、维护安全、慑止战争的手段和选择有多种多样，但军事手段始终是保底手段。”

习近平强调，中国绝不进行侵略扩张，但“谁都不要指望我们会吞下损害我国主权、安全、发展利益的苦果”。

习近平上星期天（7月30日）在内蒙古朱日和训练基地举行“沙场阅兵”庆祝解放军建军90周年时，也提到中国军队“有信心、有能力打败一切来犯之敌”。

习近平今天并没有明确指向中国的任何一个领土主权纠纷，但北京近年来在东海、台湾海峡、南中国海和中国－印度边境等周边地区都面临诸多安全挑战。

其中，中国和印度军队在洞朗地区已对峙接近两个月。而台湾的民进党籍总统蔡英文去年上台后一直不愿正面承认“九二共识”，有舆论担心，大陆逐渐对台湾失去耐心，武统的可能性越来越大。

北京航空航天大学教授王湘穗接受《联合早报》访问时说：“中国不会像美国，把自己的势力范围扩展到全球。中国只是想保障自己的安全，而且中国的固有领土，包括台湾，都不容他人侵犯。”

不过习近平重申，中国军队是维护世界和平的坚定力量，将一如既往开展国际军事交流合作，共同应对全球性安全挑战，“积极履行同中国国际地位相称的责任和义务”。

另一方面，中国军队自中共十八大以来就展开大规模反腐运动，打下了徐才厚、郭伯雄等“大老虎”。据中新网报道，中国军方过去五年来查处了百多名涉嫌严重违法违纪的军级以上干部。仅在去年，全军纪检监察机关就立案调查了445个案件，给予4885人纪律处分。

习近平今天说，经过五年的努力，军队实现了“政治生态重塑、组织形态重塑、力量体系重塑、作风形象重塑”。

此外，中国军队多年来的管理和训练体系过时，也缺乏尖端技术和武器装备，习近平前年因此对军队开展史无前例的改革，目的在于精简部队规模、提升军队装备和指挥现代化水平、增强军队的作战能力。

习近平说，只有不断改革创新，军队才能获得发展进步的生机活力、永远立于不败之地。

然而，军改也遭到军中利益集团和传统观念的阻碍，前年宣布的裁军30万人就引起部分军人的不满。

习近平提醒：“人民军队必须牢牢坚持党对军队的绝对领导，把这一条当作人民军队永远不能变的军魂、永远不能丢的命根子。”

实际上，有观察指出，习近平已经强化了对军队的控制。

据报道，中央军委副主席范长龙日前在内蒙沙场阅兵上，要求全军“牢记领袖的嘱托、统帅的号令”。这是自毛泽东时代后，官方再次提“统帅”的称号。

官媒《解放军报》和《环球时报》昨天也发表评论，提及“统帅”的称号。

此前，官方通讯社新华社于7月10日刊登了回顾习近平军改成绩的文章，将习近平称为“党中央的核心、全党的核心、人民军队最高统帅”。

北京大学廉政建设研究中心副主任庄德水向《联合早报》分析，任何军队都需要一个最高统帅，但作为党领导的军队，解放军也多了一层政治本色。

庄德水认为，在这个时候提“统帅”的称号，是要军队牢记其政治性质、坚决维护中共的领导核心及权威。

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