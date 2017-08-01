黄志明：新中扩大交通合作前景光明

（联合早报网讯）新加坡和中国在交通领域有着长期良好的双边合作，新加坡交通部第二部长黄志明说，新中两国进一步扩大交通合作的前景十分光明。

黄志明也说，中国在高铁领域有丰富的经验，新加坡欢迎中国企业参与新隆高铁的投标活动。

也是教育部长（学校）的黄志明上月30日起对中国做四天访问。他在接受新华网专访时指出，新中两国在陆路交通领域已有多个合作项目。

其中，中国企业过去五年来已在我国成功标得总值约43亿美元（约58亿新元）的地铁招标项目。他表示，中国企业对我国的经营环境已经相当熟悉，我国欢迎中国企业及其合作伙伴继续参与新加坡的交通项目招标。

事实上，黄志明这次访华，除了在北京会见中国交通运输部长李晓鹏、发改委副主任宁吉喆、中国民用航空总局局长冯正林和中国铁路总公司负责人等之外，也将访问青岛，参观中国中车股份有限公司（CRRC）四方工厂。

黄志明说，CCRC将为我国的汤森东海岸地铁线（TEL）、南北线和东西线制造并测试新列车。

黄志明也肯定了中国在高铁建设方面的发展和经验。他说，包括李显龙总理在内的多名新加坡领导人都乘坐过中国高铁，并认为它舒适、准点和可靠。

新加坡和马来西亚早前也宣布了将在我国和吉隆坡之间建造高铁，项目预料在今年底招标。日本、中国、韩国和欧洲等地业者都已表明有意竞标。当中，中铁总和日本旅客铁路公司（JR East）被认为是实力最强的两大竞争者。

黄志明说，中国在高铁领域有丰富经验，他相信中国企业会在新隆高铁项目中作出高质量的竞标。

他也表示，新中两国可探讨在城市交通管理、无人驾驶车和物流等领域交流经验、深化合作。

除了陆路交通，新中两国在航空及海上交通领域也开展了合作。

黄志明说，目前新加坡已经和中国32座城市开通直飞航线，两国去年的航空客流量超过560万人次，协助推动两国贸易、投资和旅游合作的强劲增长。

他认为，新中可利用北京、上海、广州和新加坡的航空枢纽地位，提升本区域及国际互联互通。此外，通过新中（重庆）战略性互联互通示范项目，重庆也有望成为连接中亚、中国西部和东南亚的航空枢纽。

至于海上交通，黄志明提议，新中可在一体化海陆运输业务领域开展合作。

黄志明明天结束对华访问，返回新加坡。

免费试阅14天