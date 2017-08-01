台湾缺电 政府令公家机关尖峰用电期关冷气节电

（联合早报网讯）“纳沙”台风（台湾称“尼莎”）吹倒花莲和平电厂电塔，凸显台湾的缺电危机。台湾行政院紧急发函给各公家机关，从今天开始的两周内，在电塔完成抢修前，每日下午1时至3时的尖峰用电时刻关闭冷气节电。

台湾总统蔡英文在面簿上向社会大众喊话，称分散尖峰用电是政府推动能源转型的既定政策，也陆续在执行，但是，因应这一次突如其来的天灾，仍然要靠全民团结一致，才能度过难关。行政院长林全也呼吁民间企业和社会大众一起共度时艰。

但台北市长柯文哲直指政府这个命令“太奇怪”，仍维持28度开冷气的规定；新北市长朱立伦也认为中央和地方应一起推动慧节能才对。

入夏以来全台闷热，用电量飙高，全台备转容量率仅有4.23%，一度逼近亮起“限电警戒”的红灯。曾经保证供电不会亮红灯的经济部长李世光上个月已“补充”说明，这是在旧机组持续发电，且新机组也加入运转行列的条件下。

前几天，花莲和平电厂电塔被“纳沙”台风吹倒，瞬间就减少130万千瓦电量，相当于4%的备转容量，使台湾的缺电危机迫在眼前。

因此行政院前天发函给各公家机关，要求在完成抢修和平电厂电塔的这15天内必须努力节约能源，也就是在下午1时至3时的尖峰用电时刻关闭冷气，调成送风模式。

行政院长林全今天接受媒体访问时表示，和平电厂断电确实影响台湾夏季尖峰时间的用电供需，目前希望台电将需量竞价的价格提高，在尖峰时间减少工业用电，让更多电力提供给一般民生使用。

他说，除了下午1时到3时外，中午11点到12点也是用电小尖峰时期，如果大家愿意帮忙，这也是一个很好的节电时间，“不只是政府部门，我们更希望民间企业和社会大众一起帮忙，让我们度过这15天的供电危机。”

李世光指出，政府单位若未依规定施行者，依各单位的情形不一定有罚则，但作为公仆，本应为民表率，会涉及年终考绩评等。不过，媒体报道，中央政府这道命令只能使备转容量增0.03%。

同时，经济部也展开能源稽核，即针对超商、百货公司和量贩店等民众经常出入的营业场所，若有冷气低于26度经规劝不改善者，将开罚2至10万新台币（870到4348新元），且按次处罚。

今天许多公家机关首次实施节电措施，都搬出电风扇驱热，公务员也自备扇子猛扇，包括前往公家机关办事的民众也是不断拭汗，原本两三座电梯也只使用一台。经济部官员称，再下去连饮水机都要隔层使用。

台风刚过不久，这两天的天气尚称凉爽，中央气象局预报，周四、周五（3、4日）将恢复35摄氏度的高温，对于处于玻璃帷幕密闭室空间的公家机关公务员而言，届时才是考验的开始。

因此，部分公务员怨声不断，讽称年金改革拿公务员开刀，如今节电也找公务员示范，“政府施政让公务员超有感”。

对于中央政府的命令，双北市长都不太理会。柯文哲表示，下午1时至3时把冷气关掉：“问题是要大家躲去哪里？”他说，北市府冷气该开还是要开，仍维持在28度。

柯文哲指出，中央的命令应该要合理，如果要下不合理的命令，是要在强迫急行军、紧急事件时才下，如果平常都下奇怪命令，有一天紧急要开始下不合理的命令时，大家一定不肯合作。

朱立伦也认为，与其关掉能源，不如提早推动智慧节能。新北市已经推动数年智慧节能，以夜间储能方式（夜间储冰、白天融冰替代空调主机），中午关闭相关电源，故朱指出，中央、地方可以一起努力，光关掉电源不是长远之计。

包括南部的高雄和彰化县政府都以尚未收到公文为由，未配合施行，但先将冷气温度调高至28摄氏度。媒体报道，高雄市府官员忍不住抱怨，北部缺电为何要南部配合节电？

蔡英文政府标榜2025年要达到“非核家园”，迫使前朝马英九政府封存了第四座核能电厂，如今任何一座电厂跳电就有限电危机，不仅企业忧心忡忡，连外资来台也却步。

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