港新任特首林郑月娥明起访问我国两天

（联合早报网讯）香港特区行政长官林郑月娥应李显龙总理邀请，明天起正式访问我国两天。这是她在今年7月1日出任香港特首以来的第一个外访行程。

我国外交部今天发文告说，林郑月娥访问新加坡期间将与李显龙总理会面，并出席李总理所设的晚宴。主管公共服务的副总理兼国家安全统筹部长张志贤也将以午餐招待林郑月娥。

她也会同荣誉国务资政吴作栋会面，并与文化、社区及青年部长傅海燕共进晚餐。

林郑月娥在新加坡期间，将参观市区重建局、公共服务学院、政府科技局（GovTech＠Hive）、国家美术馆和亚洲文明博物馆。她也会出席香港特区成立20周年活动“李福志·新加坡之子·香港摄影师”摄影展的开幕礼。

这是九年来再度有香港特首访问新加坡。香港特首上一次访新是在2008年，当时香港第二任特首曾荫权应李总理邀请对我国作三天正式访问。

香港上一任特首梁振英从未以特首身份到访新加坡。

林郑月娥在我国逗留两天，之后续程访问泰国曼谷一天。根据她上星期在香港接受新加坡媒体访问时透露，上任后首个外访选在新加坡和泰国，凸显香港愿意同亚细安加强经贸关系。

亚细安是香港第二大贸易伙伴，在经过三年谈判后，双方有望在今年底达成双边自由贸易协定。

新加坡和香港是彼此的第五大贸易伙伴，双边贸易额去年达640亿元。投资方面，香港是新加坡第三大投资目的地，截至2015年，新加坡在香港的累计投资额达530亿元；新加坡则是香港第六大投资目的地，截止2015年，香港对新加坡的累计投资额为480亿元。

林郑月娥对新加坡并不陌生，她曾多次因公因私到访我国，在担任香港发展局局长和政务司司长的10年期间，曾对我国展开五次正式访问，了解房屋、城市建设和文化遗产保留等政策。

点名要买林志源肉干

香港特首“点名”要买林志源猪肉干，本地老字号受宠若惊之余却不想借此炒作。

林郑月娥上星期接受《联合早报》访问时说，每次到新加坡一定要做的一件事是去买知名的林志源猪肉干。她也透露，她的两个孩子都很喜欢这款本地美食，甚至要记者问林志源，为何不在香港开分店。

林志源肉干店老板林琰喜今天受访时告诉记者，几天前他从看到报道的朋友那里得知此事，知道自家猪肉干获得香港特首青睐，令他感到“荣耀”和“幸运”。

林郑月娥明天抵新，不过林志源尚未接到特首要上门光顾的通知。林琰喜猜测：“贵宾来新加坡行程紧凑，要吃肉干不一定得亲自来店里买，而且我们从两年前开始也提供送货服务。”

2008年香港第二任特首曾荫权访新时，光顾黄亚细肉骨茶却碰上餐馆打烊，一场“闭门羹风波”让黄亚细肉骨茶名声大噪。

此次得到新任香港特首肯定，林琰喜表示，能被提到名字已是格外幸运，没想过要借机打响名声。他欢迎林郑月娥光顾，但店里会照常营业，不会做特别准备。

创立于1938年的林志源目前只在新加坡经营，有三个分店。至于是否要到香港发展，林琰喜表示有这个想法，但并非近期的事。

他说：“的确有很多香港人喜欢吃我们的肉干，是店里的主要客源之一，但我们要先照顾好新加坡市场……不想因为到海外开分店，影响肉干质量。”

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