（联合早报网讯）今年第二季度开始，中国常态化进入单日快递亿件时代。从2012年的不到57亿件，到2016年的312.8亿件，中国快递业务量连续5年保持了平均50%以上的增速，市场规模自2014年开始稳居世界第一。

据人民日报报道，中国国家邮政局市场监管司司长冯力虎介绍，在快递业务量持续高速增长的背景下，中国快递服务时限水平基本保持平稳上升趋势，全程时限处于58—60小时，72小时准时率从2012年72.4%提升到2016年75.53%；距离在1000公里以下的快件中，有84.62%能够在48小时内送达。

不仅国内，跨境物流的时效和成本也在持续优化，菜鸟联盟负责人周轩榕告诉记者：“以西班牙为例，过去国内包裹妥投时效平均长达26天，如今提高到平均14天。海外仓开设后，更是基本实现了西班牙全境72小时签收。”根据国家邮政局发布的通告，中国快递服务满意度得分连续5年上涨，由68.9分提升至74.7分。

除了自动分拣机器人、智能配送机器人、无人机等高科技设备，运用大数据智能销售预测和补货也助力快递业提质增效。“过去逢大促就出现供货过多、过少或各仓匹配不均衡的情况，我们建立了基于大数据和机器学习的销售预测平台，根据居民收入水平增长趋势、历史销量、促销计划等一系列宏微观数据建模，智能指导和触发从供应商采购到不同仓库层级间补货、调拨。”京东有关负责人举例，京东雀巢联合预测补货项目开展后，订单满足率从60%提高到87%，平台产品有货率从73%提高到95%。

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