北京市旅游条例实施 非法“一日游”为打击重点

（联合早报网讯）历时四年制定出台的《北京市旅游条例》昨天（8月1日）起正式施行。今天上午，北京市交通执法总队直属大队联合北京市旅游委、北京市公安局公交保卫总队等部门对八达岭、十三陵等重点旅游景区开展联合专项整治行动，重点对北京“一日游”展开执法检查。

新华社报道，此次联合检查组重点对水关长城、八达岭长城等景区的“一日游”市场环境秩序进行检查，期间共出动检查人员20余人，六个车组。

检查发现，景区“一日游”散客团队数量明显减少，整体秩序良好，未发现违法违规行为。此外，联合检查组发现，近期投诉率较高的河北省怀来县两家旅游购物店已经内部关停整顿。

非法“一日游”长久以来是北京旅游市场的顽疾，多年来形成了由散发虚假信息、低价揽客、变更行程、强制购物、牟取回扣等一整条利益链，侵害游客权益的同时破坏北京旅游城市形象。

条例在划清合法与非法“一日游”经营区别的同时，设“一日游”专节，将六类行为作出禁止规定，并区分了已有法律规定（旅游法、治安管理处罚法等）和没有法律规定两种情况的法律责任。

这六种行为分别为：未取得旅行社经营许可、旅游客运经营许可、导游证，从事“一日游”经营服务；擅自在公共场所散发、悬挂、涂写、张贴“一日游”产品广告；冒用旅行社、旅游集散中心、公共交通客运企业等名义，利用公交站牌、互联网、旅游地图等媒介或者在旅馆、车站等公共场所，发布“一日游”虚假信息，非法揽客；以不合理低价揽客，并在旅游行程中向旅游者索要合同约定以外的费用，诱骗、强迫或者变相强迫旅游者参加购物活动、另行付费旅游项目；擅自变更行程或者中止服务活动，甩团、甩客；在景区内及其周边地区，追逐、拦截旅游者，索要物品，推销商品或者服务。

此外，条例在罚则上明显提高。如果存在上述六类违法行为，由旅游、工商、交通、城管执法等有关行政部门责令改正，没收违法所得，并处以1万元（人民币，下同）以上10万元以下罚款；违法所得10万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；对有关责任人员，处以2000元以上2万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

北京市旅游委副主任安金明表示，条例按照疏堵结合，扩大公共服务供给，进行了全链条的制度设计。非法“一日游”经营主体复杂，违法行为多种多样，在条例施行过程中，需要各相关部门在执法中有效配合，在增加服务供给的同时加强有效的综合执法，执法效果有待于在实践中检验和完善。



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